Les montagnes du Grand Caucase invitent à une immersion dans la nature, en pratiquant la randonnée, mais aussi à une dégustation de produits locaux, comme le miel de montagne produit selon une technique d’apiculture sauvage, appelée "tekne".

Dans le nord-ouest de l'Azerbaïdjan, les montagnes et les plaines du Grand Caucase s'étendent le long de l'ancienne route de la soie, où l'Europe rencontre l'Asie.

Apiculture sauvage

Lekit est un petit village situé au pied des montagnes. Depuis des siècles, les habitants y produisent du miel des montagnes du Caucase. Notre reporter Cinzia Rizzi s'est rendue dans la région pour découvrir ses secrets et la façon dont les producteurs utilisent encore une technique d'apiculture sauvage, connue sous le nom de "tekne".

En utilisant un tronc creusé dans des arbres tendres, les ruches tekne reproduisent l'habitat naturel des abeilles arboricoles. L'absence d'intervention humaine est ce qui distingue cette méthode de l'apiculture classique.

Cependant, au XIXe siècle, les ruches "tekne" traditionnelles d'Azerbaïdjan ont été de plus en plus remplacées par leurs équivalentes à cadres et seuls quelques producteurs les utilisent encore pour leurs abeilles.

Paysages de conte de fées

À la sortie du village de Lekit, plusieurs sentiers de randonnée s'enfoncent dans la forêt.

Nous y découvrons des paysages de contes de fées, comme la cascade de Mamirli, recouverte d'un magnifique tapis de mousse verte, résultat de l'écoulement de l'eau entre les rochers depuis des centaines d'années.