La province turque de Denizli est l'endroit idéal pour un séjour chargé d’histoire et de bien-être

La province turque de Denizli est un paradis pour les vacanciers passionnés d'histoire et de bien-être.

Au carrefour de la mer Égée, de l'Anatolie centrale et de la Méditerranée, en Turquie, se trouve un lieu où l'histoire et le bien-être se combinent pour créer des vacances parfaites. Dans cet épisode, la présentatrice d'Euronews Cinzia Rizzi explore la province de Denizli, en commençant par Hiérapolis, une ancienne ville thermale.

Classée au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, la ville a été fondée au 2e siècle avant J.-C. et regorge de joyaux historiques. Parmi ces joyaux, la nécropole, qui compte 1 200 tombes en marbre et en calcaire, le théâtre romain, où 15 000 personnes pouvaient autrefois assister à des combats, et le Plutonium, aussi appelé "porte des Enfers", qui est considéré comme l'une des plus grandes découvertes du 20e siècle.

Après avoir été transportée dans le passé par ces monuments, Cinzia visite les "travertins de Pamukkale", des terrasses de calcite blanche remplies d'eau riche en minéraux. C'était un lieu où, dans l'Antiquité classique, les gens allaient se soigner. Ici, les terrasses sont d'un blanc de neige, mais à quelques kilomètres au nord, à Karahayit, les sources d'eau chaude sont riches en fer et donnent aux roches métamorphiques qui les entourent une couleur rouge saisissante. Nous découvrons les secrets des bains de boue à Karahayit et leurs bienfaits pour la santé.

Enfin, nous suivons un cours de céramique, une forme d'art anatolienne qui remonte à l'Antiquité, et nous nous entretenons avec l'une des artistes qui a contribué à la conservation de cet héritage culturel.