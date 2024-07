Par Kavita Ashton

De plus en plus critiqués, les nomades numériques sont tentés de quitter les villes pour la campagne.

PUBLICITÉ

L'essor du travail à distance ces dernières années a transformé de grandes villes européennes comme Lisbonne, Barcelone et Berlin en "centres de nomades numériques".

Mais les tensions y sont de plus en plus vives entre les communautés locales et ceux qui ont temporairement installé leur ordinateur portable en ville.

Qu'il s'agisse de l'éviction du marché du logement ou de l'interdiction des "squatters aux ordinateurs portables" par les propriétaires de cafés, les habitants dénoncent les conséquences négatives de cette situation.

Alors que ces centres deviennent de plus en plus encombrés et conflictuels, certains entrepreneurs adoptent le mode de vie des nomades numériques de manière plus réfléchie... à la campagne.

Ici, ils sont non seulement bien accueillis, mais ils ont aussi un impact positif sur les communautés rurales.

Redynamiser les communautés rurales en Espagne

Alors qu'une surabondance de nomades numériques et de touristes met à rude épreuve les infrastructures locales dans les villes populaires, de nombreuses régions rurales d'Europe sont confrontées au problème inverse.

La dépopulation menace l'existence et la vitalité des petits villages et des villes, car les jeunes générations, en particulier, migrent vers les grandes villes.

"L'Espagne est l'un des pays d'Europe où l'écart démographique est le plus important", explique à Euronews Travel Juan Barbed, fondateur de l'expérience de co-habitation Rooral. "La moitié de nos villages sont en train de mourir, comme en phase terminale."

Après avoir passé des années à voyager et à travailler entre les plus grandes villes du monde, Juan a été confronté à ce déclin lorsqu'il est retourné dans le village de sa grand-mère après son décès.

En même temps, il a été ému par l'accueil chaleureux de la communauté. Il était persuadé que d'autres nomades numériques recherchaient également le sentiment de connexion qu'il avait trouvé là-bas.

Rooral permet aux nomades numériques de travailler facilement depuis un village rural. Rooral

"Nous avons grandi avec l'idée que le succès se trouvait dans les grandes villes. Mais aujourd'hui, nous disposons d'infrastructures qui nous permettent de travailler depuis n'importe où", explique Juan. Nous nous sommes dit : "Et si nous faisions en sorte qu'il soit facile pour les gens de tester ce que c'est que de travailler depuis un village rural ?"

"Nous avons donc créé une association qui s'associe à des petits villages menacés de dépeuplement pour accueillir des travailleurs à distance."

Avec sa cofondatrice Ana Amrein, il a testé son concept dans une poignée de villages, dans le but de stimuler les économies rurales et de créer des échanges culturels significatifs.

"Nous ne nous rendons pas simplement dans un village pour commencer à le faire. Nous passons un accord avec la mairie, les associations locales, les entreprises et la communauté elle-même. Nous avançons à la vitesse de la confiance", explique Juan.

Le retour des premiers villages qui ont accueilli Rooral a été sans équivoque positif : "Quand nous avons demandé ce qu'ils n'aimaient pas dans le fait de nous avoir en ville, ils disaient que nous étions partis !"

PUBLICITÉ

Accueillir les nomades numériques au pueblo

Rooral dispose désormais d'une base permanente dans le village andalou de Benarrabá. Mari Angeles, une habitante du village, explique à Euronews Travel qu'elle est ravie de voir des gens du monde entier découvrir son village, qui n'est habituellement pas dans le collimateur des visiteurs étrangers.

"Ils interagissent merveilleusement avec nos habitants", commente-t-elle. "J'apprécie qu'ils viennent faire leurs courses dans le petit supermarché familial du village et que nous puissions discuter. J'ai adoré un dîner où ils ont partagé ce qu'ils aimaient le plus dans le village : le sens de la communauté, les liens profonds, la paix et la beauté de la nature".

Rooral facilite ces liens avec les résidents locaux, souvent âgés, par le biais d'activités et d'événements. Il n'est pas rare de voir des visiteurs et des habitants partager des dîners, ou des nomades numériques se familiariser avec les coutumes locales, comme la fabrication du fromage de chèvre et l'extraction du liège.

Les travailleurs à distance donnent également de leur temps de différentes manières, qu'il s'agisse d'aider dans les fermes ou d'offrir des ateliers de compétences numériques, comme une introduction au codage.

PUBLICITÉ

Les escapades des nomades numériques ruraux rapprochent les travailleurs à distance de la nature. Rooral

"Pour les habitants du village, c'est merveilleux parce que [les nomades numériques] montrent toutes leurs compétences et les accueillent avec toute l'affection qui les caractérise", ajoute Mari Angeles. "Et pour les jeunes, c'est très bien de pouvoir interagir et de voir une autre perspective."

"Je me sens très heureuse et satisfaite de ces belles rencontres, qui vous font voir le village sous un autre angle."

Juan confirme que si les avantages économiques sont normalement ce qui intéresse d'abord un village, c'est finalement l'afflux de nouveaux visages et d'énergie qui marque vraiment la communauté : "Ces nouveaux arrivants montrent une profonde appréciation de la culture et des traditions locales, ce qui contribue à revitaliser le sentiment de fierté et d'estime de soi dans les zones rurales."

"L'échange d'idées et le mélange de différents milieux créent un environnement dynamique. En fin de compte, le tissu social et culturel du village en bénéficie."

PUBLICITÉ

Le début d'un mouvement ?

Rooral n'est pas le seul à exploiter le potentiel des nomades numériques.

Dans les montagnes et les campagnes du nord de l'Italie, un groupe d'experts en régénération territoriale et en innovation sociale a créé NATworking. Ils créent également des expériences de cohabitation pour revitaliser les zones menacées de dépeuplement.

Leurs "semaines NAT" combinent des temps de repos dans la nature, des activités de tourisme lent et des projets communautaires favorisant le développement local.

Faisant écho à Juan, l'équipe a également été inspirée par le désir de nombreux travailleurs à distance d'adopter un mode de vie plus équilibré et d'établir un lien plus fort avec la nature. Francesca Albera, l'une des responsables du projet, explique à Euronews Travel qu'elle en a fait personnellement l'expérience.

PUBLICITÉ

"Nous avons réalisé que la possibilité de travailler à distance ne se traduit pas nécessairement par une meilleure qualité de vie. Nous voulions donc créer un lien entre l'activation territoriale et l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs à distance."

Les expériences de coliving de NATworking revitalisent les zones à risque de dépeuplement. NATworking

Ces expériences en milieu rural favorisent les relations à long terme

Pour l'instant, NATworking n'organise que des expériences de cohabitation à court terme. Mais il crée tout de même un impact durable sur les communautés partenaires.

"De nombreux travailleurs NATworking retournent dans leur région d'accueil pour donner quelque chose en retour aux personnes qu'ils y ont rencontrées, ce qui ouvre la voie à une activation continue de la communauté", explique Francesca.

"Par exemple, en mai dernier, nous avons passé une semaine avec un groupe de travailleurs à distance à San Pietro di Monterosso, vivant et travaillant à Valle Grana. En juin, nous sommes revenus pour animer un atelier sur le design civique, afin de planifier un projet de revitalisation pour Combetta", un petit village proche de San Pietro.

PUBLICITÉ

"De nombreux participants à la précédente semaine NAT ont décidé de revenir parce qu'ils comprenaient la valeur du lieu et des personnes. Ils avaient le désir de contribuer au développement local".