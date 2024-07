Par Esme Fox

L'Espagne trouve des moyens innovants pour réduire le nombre d'appartements touristiques, allant jusqu'à les interdire complètement dans certains endroits.

Dans les villes espagnoles souffrant d'un tourisme excessif, des règles ont été lentement introduites pour aider à réguler les chiffres, notamment en limitant le nombre de locations touristiques.

Malgré cela, les statistiques du gouvernement espagnol montrent que le nombre d'appartements touristiques a augmenté de 9 % l'année dernière, avec plus de 340 000 appartements enregistrés. Cela signifie que dans certaines villes, il y a une location touristique pour 1,5 kilomètre carré et pour 139 habitants.

Mais la surpopulation touristique n'est qu'un aspect du problème. L'autre aspect est la grave crise du logement en Espagne, qui fait que de moins en moins de personnes peuvent se permettre d'augmenter les loyers et les prix d'achat. De nombreux jeunes, en particulier, n'ont pas accès à un logement et sont contraints de vivre chez leurs parents jusqu'à l'âge de 30 ans.

La prolifération des appartements de type Airbnb contribue à cette situation en faisant grimper les prix du marché et en réduisant la disponibilité des propriétés pour les locaux.

Il y a quelques semaines, Barcelonea annoncé la mesure la plus radicale à ce jour : l'intention d'éliminer toutes les locations touristiques d'ici 2028. Cette mesure a été accueillie de manière mitigée, tant par les Catalans que par l'importante population d'origine étrangère de la ville, qui représente aujourd'hui 25 % de la population.

Les habitants accueillent favorablement les mesures de répression prises par l'Espagne à l'encontre des locations de vacances

"Pour résumer, c'est une bonne nouvelle pour les habitants", déclare Mika Casalis. "Chaque été, les loyers grimpent en flèche.

Amanda Ditzler, qui vivait dans un immeuble comptant 15 Airbnbs, partage cet avis. "Je ne me sentais pas en sécurité", dit-elle. "Les week-ends, l'immeuble était envahi et de nombreux touristestraitaient les lieux comme un hôtel, laissant des dégâts, jouant de la musique forte, etc.

"Je pense que les gens devraient pouvoir utiliser leur propriété comme ils l'entendent, mais je pense aussi que si vous traitez votre résidence comme une entreprise commerciale, vous devriez avoir des règles différentes et vous efforcer de respecter la vie des autres. La plupart des habitants de Barcelone ne regretteront pas les locations touristiques".

Mais les résidents étrangers Brian Lund Larsen et Alex Nowakowski ne sont pas convaincus que leur élimination résoudra réellement le problème du logement.

"Je ne suis pas sûr que cela fasse beaucoup baisser le prix des loyers, mais je m'en fiche aussi - je ne veux pas être réveillé par des fêtes de touristes ivres au milieu de la nuit ou les trouver à moitié nus dans nos escaliers le matin", explique Brian.

"Éliminer des milliers d'Airbnbs légaux dans une ville de 1,6 million d'habitants ne résoudra pas le problème", affirme Alex. "Au contraire, cela ne fera qu'attiser le marché noir de la location, déjà bien présent. Je pense que l'accent doit être mis davantage sur la construction de logements."

Environ 500 habitants de Barcelone protestent contre le tourisme de masse lors d'une exposition de voitures de course de Formule 1 dans la ville espagnole, le 19 juin 2024. AP Photo/Emilio Morenatti

Dans quelle autre ville d'Espagne la réglementation sur les appartements touristiques est-elle appliquée ?

Barcelone n'est qu'une ville parmi une longue liste de destinations espagnoles qui prennent position contre les locations touristiques.

En avril, à Madrid- une ville qui compte plus de 14 000 appartements touristiques, soit presque le double de Barcelone- le conseil municipal a annoncé qu'il suspendait temporairement l'octroi de nouvelles licences touristiques.

En mai, la mairie de Valencea également annoncé qu'elle suspendrait l'octroi de nouvelles licences pendant au moins un an, avec la possibilité d'une prolongation d'un an. Plus récemment, la police valencienne a pris des mesures sévères à l'encontre des appartements touristiques illégaux et a augmenté les amendes en cas d'infraction.

Le mois dernier, Séville, capitale de l'Andalousie, a également décidé de ne pas renouveler les licences pour les locations touristiques dans les principaux quartiers du centre historique.

Manifestation contre le surtourisme qui affecte la population locale avec des logements inaccessibles, entre autres, à Las Palmas de Gran Canaria, Espagne, 20 avril 2024. Europa Press via AP

La ville de Malaga, qui compte le troisième plus grand nombre d'appartements touristiques en Espagne, bien qu'elle soit la sixième ville la plus peuplée, a également introduit des restrictions. Elle n'autorise plus l'exploitation de nouveaux appartements touristiques s'ils ne disposent pas d'une entrée séparée. Comme la plupart d'entre eux sont situés dans des immeubles d'habitation, cela permet de réduire le nombre de personnes pouvant demander une licence.

"La crise du logement ne peut être ignorée", déclare Hanni Martini, experte en alimentation basée à Malaga. "Je ne sais pas quelle est la solution, mais ce n'est certainement pas de faire en sorte que les touristes se sentent mal accueillis. Malaga, comme de nombreuses provinces espagnoles, dépend fortement du tourisme. C'est notre principal secteur d'activité.

J'habite dans le centre historique et j'ai toujours l'impression que c'est un "quartier" peuplé d'habitants. Il y a des locations touristiques dans notre immeuble, mais nous n'avons pas eu de problèmes avec elles.

"Je pense que lorsque nous voyageons, nous devrions essayer de soutenir un tourisme plus durable, en séjournant dans des hôtels, en faisant nos achats dans de petits magasins indépendants et en mangeant dans des établissements locaux.

La majorité des locations touristiques appartiennent à de grandes entreprises

Certaines personnes affirment que la suppression des appartements touristiques signifie que les habitants n'auront pas la possibilité de gagner de l'argent grâce à leurs propriétés et de créer leurs propres revenus pour tirer profit du tourisme. Mais la vérité est que la plupart des propriétés appartiennent à de grandes entreprises, et non à des particuliers.

Par exemple, selon le conseil municipal de Barcelone, seuls 34,8 % des détenteurs de licences touristiques ne possèdent qu'un seul appartement, les autres en possédant cinq ou plus.

Dans l'ensemble, il semble que les habitants estiment que ces mesures constituent au moins un pas dans la bonne direction, même si elles ne suffisent pas à résoudre tous les problèmes.