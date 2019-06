Un groupe d'économistes recommande la légalisation du cannabis en France

Quand les économistes français pointent l'échec de cinquante ans d'interdiction et de répression. Le cannabis devrait être légalisé, c'est ce que dit ce jeudi un rapport du Conseil d'Analyse Economique, un groupe de chercheurs directement lié au Premier ministre français. Un document qui est un vrai pavé dans la mare, à l'heure où la France est l'un des pays les plus restrictifs en matière de drogues douces.

Une filière légale de production étatique et de distribution du cannabis, selon le CAE, permettrait de mieux lutter contre la criminalité, protéger les mineurs et accessoirement rapporter à l'Etat en 2 et 2,8 milliards d'euros par an de recettes fiscales...

Le rapport du CAE préconise même un prix de vente au gramme - 9 euros

Le gouvernement a rappelé ce jeudi qu'il restait "clairement opposé à la légalisation". Une prohibition, pourtant, qui est un échec, estime le CAE, et qui apparaît de plus en plus comme une posture aveugle du gouvernement français.

Les appels à ouvrir enfin le débat sur le cannabis se multiplient, le dernier en date, au nom du pragmatisme, a été publié dans l'Obs ce mercredi.

L'usage thérapeutique, de son côté, avance doucement : une phase expérimentale, dont les modalités ont été dévoilées cette semaine, devrait débuter l'année prochaine.