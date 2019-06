Gay Pride monstre à Sao Paulo

L’une des plus importantes Gay Pride au monde s’est déroulée dimanche à Sao Paulo au Brésil. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues, chantant et dansant autour d'une vingtaine de chars décorés pour l'occasion. Une parade colorée pour lutter contre l’homophobie et pour protester contre la politique conservatrice du nouveau président brésilien.

"L'important ici est vraiment de montrer que nous existons, que nous sommes forts et pas simplement le fameux "Pink Money". Nous célébrons cette fête toute l’année, aujourd’hui n’est qu’un aperçu de ce que nous représentons", dit un manifestant.

"Il est naturel que les êtres humains se respectent et s’aiment. Cette fête, c’est l’occasion de défendre ce principe et d’espérer un avenir meilleur pour le Brésil afin que nous nous aimions plus les uns les autres", ajoute un autre.

Cette marche des fiertés s'est déroulée dans un contexte bien particulier, une sorte de pied de nez au nouveau président brésilien Jair Bolsonaro réputé pour ses remarques considérées comme homophobes. Entré en fonction en janvier dernier, il avait notamment qualifié d’« erreur » une décision de la Cour suprême brésilienne, criminalisant l’homophobie.