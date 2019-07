Sea Watch : la capitaine Carola Rackete libérée par une juge italienne

View this post on Instagram

Wir sind erleichtert, dass unsere Kapitänin frei ist!🚀 Es gab keinen Grund, sie festnehmen zu lassen, da sie sich lediglich für #Menschenrechte im Mittelmeerraum eingesetzt und Verantwortung übernommen hat, wo keine europäische Regierung es tat. — We are relieved our captain is free!🚀 There were no grounds to keep her arrested, as here only ‘wrongdoing’ was to enforce #humanrights on the #Mediterranean and to take responsibility where none of the European governments did. — Il gip di Agrigento non ha convalidato l’arresto di #Carola #Rackete e non ha disposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare. La nostra Carola è libera! --- 📸 Till M. Egen #CarolaRackete #FreeCarola #freeCarolaRackete #united4med #ApriteiPorti #DefendSolidarity #SeenotrettungistkeinVerbrechen #Seenotrettung #searescue #searescueisnotacrime #safepassage #rechtaufflucht #togetherforrescue #right2rescue #refugeeswelcome #SeaResistance #refugees #europe #humanity