Sea Watch : Carola Rackete est libre et toujours militante

“Obwohl die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet ist, haben wir als Team die Menschen gerettet, uns um sie gekümmert und sie in Sicherheit gebracht.” #CarolaRackete, Captain of the #SeaWatch3. Auch von uns ein riesengroßes Danke an unsere fantastische Crew, die sich für die Verteidigung der #Menschenrechte auf See stark macht! Und natürlich möchten wir uns bei euch bedanken. Dafür, dass Ertrinkenlassen auch für euch keine Lösung sein kann. Für die aufmunternden Worte, für die Spenden, für eure Unterstützung. Wir werden sie auch in Zukunft brauchen. --- “Even though the attention is on me, it was as a team that we rescued the people, took care of them, and brought them to safety.” #Carola #Rackete, Captain of the #SeaWatch 3. Also from us, a huge thank you to our fantastic crew, committed to defending #humanrights at sea! And of course, we would like to thank you. For not accepting, that Europe lets people drown at its deadly sea border. For the encouraging words, for the donations, for your support. It will also be needed in the future. --- #FreeCarola #freeCarolaRackete #united4med #ApriteiPorti #DefendSolidarity #SeenotrettungistkeinVerbrechen #Seenotrettung #searescue #searescueisnotacrime #safepassage #rechtaufflucht #togetherforrescue #right2rescue #refugeeswelcome #SeaResistance #refugees #europe #humanity