Sommet des pays des Balkans occidentaux, à Poznan (Pologne)

Plusieurs dirigeants européens sont réunis ce vendredi à Poznan en Pologne. Ce sommet des pays des Balkans occidentaux est un rendez-vous annuel, institué en 2014.

Il s'inscrit dans le cadre du processus dit "de Berlin", et son but est d'évoquer le processus d'adhésion dans l'Union européenne pour les pays de la région : la Serbie, le Kosovo, l'Albanie, la Macédoine du nord la Bosnie-Herzégovine et le Montenégro.

La France, partie prenante de ce processus, est représentée par son Premier ministre.

Le processus d'adhésion de la Serbie a été ouvert il y a 10 ans. Mais il bute notamment sur les relations avec le Kosovo.

Pour la Macédoine du Nord et l'Albanie, le conseil européen a récemment décidé de repousser à octobre sa décision d'ouvrir, ou non, les négociations d'adhésion. Un report qui a été en partie dicté par la France, les Pays-Bas et le Danemark, qui freinent le processus d'adhésion. Des réserves sont également formulées en Allemagne. En tout cas, ce report constitue un coup dur pour les dirigeants nord-macédoniens et albanais, tout deux ardents militants d'un rapprochement avec Bruxelles.