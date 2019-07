Grande-Bretagne : le leader travailliste voterait contre le Brexit

Il est important pour les Travaillistes de se tourner vers les électeurs et de leur dire : Vous voyez, nous avons donné au gouvernement la possibilité de protéger les emplois à travers un accord'. Mais on voit bien que l'accord proposé par Theresa May est aussi impopulaire auprès du public qu'il l'est auprès des Parlementaires. Idem pour l'option 'No deal' (pas d'accord). Un mauvais accord ou pas d'accord, voilà les deux seules options que nous proposent les conservateurs.