Allemagne : le meurtrier d'une adolescente écope de la prison à vie

En Allemagne, le tribunal de Wiesbaden a condamné un jeune irakien à la prison à perpétuité. Ce demandeur d'asile de 22 ans a été reconnu coupable du viol et du meurtre de Susanna, une adolescente de 14 ans. Un fait divers qui avait suscité une vive émotion dans le pays l'an dernier.

"Je suis reconnaissante que le verdict ait été prononcé de manière à ce qu'il ne puisse plus faire de mal à une fille, ni à personne", explique la mère de la victime, "mais de l'autre, ça ne fera pas revenir ma fille".

La Cour a également privé l'homme en question de la possibilité de demander une libération conditionnelle au bout de 15 ans, en raison de la « gravité particulière » de son crime.

"La Cour et le procureur ont clairement considéré le viol comme établi", indique Sabine Kolb-Schlotter, procureur fédéral. "Et la gravité des faits réside non seulement dans le meurtre, mais aussi et surtout dans le comportement inhumaine et misogyne qu'il a affiché tout au long du procès. Une expulsion vers l'Irak est généralement possible au bout de 13 ans en pareil cas. Mais je suppose qu'il restera bien plus longtemps en prison en Allemagne".

L'hypothèse d'une expulsion vers l'Irak est en effet peu probable, puisque l'intéressé y risquerait la peine capitale.

Le corps de Susanna a été retrouvé dans les bois de Wiesbaden en juin, l'an dernier. Selon la Cour, l'auteur du viol aurait commis un meurtre de sang-froid, et n'a exprimé aucun regret lors du procès. Il est aussi inquiété dans une autre affaire, dans laquelle il est accusé d'avoir agressé une fille de 11 ans.