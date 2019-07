Judo : revivez le troisième jour du Grand Prix de Budapest

Pour ce troisième jour du Grand Prix de Budapest de Judo, l'Espagnol Nikoloz Sherazadishvili est l'homme du jour. Après avoir vécu une période difficile, le judoka est venu pour gagner à Budapest.

En grande forme dans les tours préliminaires, il l'emporte en finale contre le Japonais Shoichiro Mukai dans un combat athlétique et tactique.

«Nous étions tous les deux très nerveux, nous nous connaissons très bien. Je sentais qu’il était préparé pour m'affronter, et moi aussi j'étais prêt" confie-t-il, à la suite de sa victoire par ippon.

La femme du jour est Wakaba Tomika. Cette ancienne championne du monde junior est l'une des plus légères des + de 78kg. La Japonaise a montré une grande maturité pour l'emporter dans une catégorie qui compte des champions du monde et des champions olympiques.

"Comme mon adversaire était beaucoup plus gros et plus fort que moi, je savais que je devais me concentrer sur mon emprise et m'assurer que je ne me ferais pas battre dans des combats acharnés" explique-t-elle à l'issue du combat.

Le champion du monde japonais 2017 Aaron Wolf a affronté l'Estonien Grigori Minaskin en finale des moins de 100 kg et s'est imposé grâce à un Uchi mata.

Mayra Aguiar a pour sa part remporté le titre chez les moins de 78 kg. La Brésilienne a gagné son ticket pour la finale grâce à une prise spectaculaire contre la cubaine Antomarchi en demi-finale.

L'Israélien Or Sasson et le Japonais Kokoro Kageura s'affrontaient dans la catégorie des + de 100 kg. L'Israélien remporte l'or grâce à un Kosoto Gake.