Athènes secouée par un puissant séisme

Un séisme d'une magnitude de 5,1 a secoué pendant plusieurs secondes Athènes et sa région ce vendredi matin.

L'épicentre du tremblement de terre était situé à 23 kilomètres au nord-ouest de la capitale grecque et le séisme a été ressenti jusque dans le Péloponnèse.

De nombreux habitants de la capitale grecque sont précipités hors des bâtiments dès les premières secousses.

Le bilan fait état d'un blessé, de perturbations sur les lignes téléphoniques et de coupures de courant.

"Le séisme a été très puissant, et très bruyant, mais heureusement cela a été rapide. On a tous eu peur et on est immédiatement sortis" explique une femme qui était au sous-sol d'un immeuble quand la terre a tremblé."

Les pompiers on reçu une trentaine d'appels de personnes bloquées notamment dans des immeubles ou des ascenseurs.

Trois secousses d'intensité moins forte ont été ressenties après la première, ce qui laisse espérer qu'il s'agissait du séisme principal.

"Nous étions au quatrième étage en train d'essayer des écouteurs quand on s'est mis à trembler" raconte un homme. "Ma femme s'est demandée si c'était à cause des écouteurs ! Mais on a eu peur et on est tout de suite sorti dans la rue."

La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques. Les tremblements de terre sont fréquents.

Le plus souvent aucune victime n'est à déplorer, mais en septembre 1999 u séisme d'une magnitude de 5,9 avait frappé la région d'Athènes : le tremblement de terre avait tué 143 personnes laissé des dizaines de milliers de sans-abris.