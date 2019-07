Shonan, berceau du surf au Japon

Le surf fera son entrée dans l'olympisme, l'été prochain aux JO de Tokyo. Le berceau de ce sport au Japon, c'est à Shonan à 50 km de la capitale. Les Japonais au début du siècle utilisaient des planches de bois, bien avant l'arrivée des Américains et la guerre du Vietnam. Mais dans les années 60, les habitants ont emprunté pendant leur absence les planches de surf des soldats américains. Et la passion a commencé, pour le surf et cet oasis de calme :

"Le temps passe lentement à Shonan, et j'aime ça. On a l'impression que tout le monde est agréable et tranquille ici", dit Mai Orimoto, surfeuse.

Selon les vagues, les banlieusards surfent tôt le matin avant de rejoindre Tokyo. Dans un an ils pourront admirer les champions, du 26 juillet au 2 août, mais ce sont les vagues qui décideront de la date exacte.