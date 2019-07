La voiture de James Bond aux enchères

C'est un bijoux de voiture pour les amoureux de James Bond. L'Aston Martin DB5 du célèbre agent secret sera mise aux enchères chez Sotheby's à New-York. Montant estimé de la vente : entre quatre et six millions de dollars. La voiture possède 13 gadgets dont un distributeur de clous pour crever les pneus des véhicules poursuivants, des mitrailleuses rétractables à l'avant et un interrupteur qui alterne la plaque d'immatriculation entre la Suisse, la Grande-Bretagne et la France. La voiture a été utilisée dans les films Goldfinger et Thunderball.