Les Saoudiennes libres de voyager sans autorisation

Une nouvelle étape vers plus de liberté pour les femmes en Arabie saoudite. Les Saoudiennes de plus de 21 ans seront autorisées à obtenir un passeport et à voyager à l'étranger son l'accord préalable de leur "gardien" qui peut être leur père, leur mari ou même leur fils.

"C'est une étape vraiment vraiment bienvenue qui se traduira pas davantage d'autonomie et de pouvoir et plus de parité pour les femmes en Arabie saoudite" estime Lynn Malouf, directrice de la recherche sur le Moyen-Orient à Amnesty International.

Les Saoudiennes pourront aussi désormais déclarer officiellement une naissance, un mariage ou un divorce, et être titulaires de l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs.

"Pour moi, cette décision est à la fois positive et négative, confie un habitant de Riyad. Positive quand elle s'applique à des femmes de trente ans et plus. Ce n'est alors pas un problème. Mais celles qui ont entre 21 et 25 ans sont encore considérées comme adolescentes. Si une femme de cet âge se dispute avec sa mère ou son père, elle fera sa valise et courra à l'aéroport et personne ne pourra lui dire non."

Ces réformes s'inscrivent dans la série de mesures de libéralisation du prince héritier Mohammed ben Salmane, homme fort du royaume ultraconservateur. La plus emblématique de ces décisions a été l'autorisation faite aux femmes de conduire une voiture depuis juin 2018.