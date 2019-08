Un vigneron fait pousser des vignes depuis son rooftop de Manhattan

Ses vignes se sont offert une place d'honneur entre les briques et le béton de la ville.

Latif Jiji, 91 ans, professeur d'ingénierie à la retraite et vigneron, les fait pousser depuis son rooftop, en plein coeur de l'upper east side, à Manhattan : "J_e suis le propriétaire du Château Latif, que j'ai créé en 1977. C'est le seul vignoble de Manhattan_. Les gens vont en France, il y a beaucoup de châteaux. Ils viennent à Manhattan et il n'en trouve qu'un!"

Ce qui rend le domaine encore plus exclusif, c'est que Jiji ne vend pas ses bouteilles de Château Latif, mais les offre à ses amis et à sa famille.

En 1977, Jiji a planté dans sa cour arrière une vigne du Niagara achetée à sa pépinière locale. En 1984, la famille a eu sa première récolte, qui a donné environ neuf bouteilles de vin. D'abord modeste, la vigne a poussé du milieu de la cour arrière de Jiji pour devenir une vigne colossale qui grimpe le long de ses quatre étages de grès brun et s'étend sur son toit, sur un peu plus de 100 pieds de long.Mais il n'a jamais eu l'intention d'être un vigneron sérieux et il ne se considère pas comme tel. Jiji a passé 60 ans comme professeur d'ingénierie.

Les étiquettes sur les bouteilles de Château Latif sont peintes à la main à l'aquarelle autour d'un motif qui ressemble à la façade de sa maison.

Chaque année, il produit une centaine de bouteille qu'il partage avec sa famille et ses amis;

En véritable passionné, il a choisi d'appeler ses bouteilles "Château Latif", en référence au célèbre "Château Lafite Rothchild".