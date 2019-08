Gamescom : la grande messe du jeu vidéo s'est ouverte à Cologne

Concentration maximum, les yeux rivés sur l'écran, comme hypnotisés... Les Gamers sont réunis à Cologne en Allemagne où s'est ouverte la "Gamescom", le plus grand salon du jeu vidéo en Europe.

500.000 visiteurs sont attendus jusqu'à samedi pour tester les derniers produits des développeurs : jeux de voitures ou "blockbusters" du marché.

Ces derniers années, le marché du vidéo a considérablement évolué, porté par Internet et le jeu en streaming, comme l'explique Felix Falk, de l'association allemande "Game" :

"Le cloud gaming est une tendance très importante qui permet de joueur aux meilleurs jeux, aux jeux les plus récents, sur pratiquement tous les appareils, car avec le cloud, on joue sur Internet. C'est un marché d'avenir très important. L'autre tendance actuelle, ce sont les jeux indépendants. Comme jamais jusqu'à présent, de petits studios indépendants développent des jeux qui racontent des histoires de manière unique et particulière. Aujourd'hui, les histoires les plus excitantes et les plus intéressantes ne sont pas racontées dans des romans, mais elles sont expérimentées à travers les jeux".

Des jeux vidéo de plus en en plus populaires. En France notamment, les ventes ont atteint l'an passé un plus haut historique.