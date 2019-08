Tennis "champagne" offert par Williams, Osaka, Sharapova à New York

De la musique, des petites balles jaunes et une bonne ambiance. Mardi, Serena Williams, Naomi Osaka, Maria Sharapova et quelques-unes des tenniswomen les plus en vue du circuit mondial se sont retrouvées à New York. Organisé par Nike pour promouvoir le tennis féminin, ce tournoi a permis aux athlètes d'échanger quelques balles loin de la pression de la compétition. Une belle parenthèse pour ces championnes.

Mais même si elles apparaissaient décomplexées et souriantes, toutes étaient déjà concentrées sur la prochaine échéance : l'US Open. Le quatrième et dernier Grand Chelem de la saison débute la semaine prochaine à New York.

Naomi Osaka aura à cœur de réitérer sa performance de la saison précédente et de remporter, pour la deuxième fois de sa carrière, l'US Open. L'année passée, elle avait battu Serena Williams en deux sets dans un match controversé qui avait vu la joueuse américaine se disputer avec l'arbitre de la rencontre.