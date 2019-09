L'ovalie se retrouve au Japon pour le Mondial

Ce sera l'une des Coupes du monde les plus disputées, car elle est très ouverte. Il n'y a pas de favori indiscutable. Évidemment, beaucoup misent sur la Nouvelle-Zélande. Mais on voit bien qu'au classement mondial, la hiérarchie n'est plus aussi établie qu'avant. Il y a plusieurs équipes qui se disputent les 3 premières places, et parmi elles, des équipes de l'hémisphère nord. Cela montre bien que, pour cette coupe du monde, tout est possible.