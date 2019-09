L'association étonnante homard - saké d'Arnaud Lallement

Dans le cadre d'une édition de Taste sur l'intérêt de la France pour le saké japonais, le chef triplement étoilé Arnaud Lallement nous invite dans la cuisine de son restaurant L'Assiette Champenoise pour découvrir comment il accompagne son plat à base de homard breton avec cette boisson fermentée unique.

Cette création qui associe homard breton, petits légumes, beurre de crustacés, verveine, amandes sauvages et sauce au paprika s'accorde parfaitement avec le saké sélectionné par le chef.

"Au départ, on a un nez d’amande, on le met en bouche, on a beaucoup de légèreté, de rondeur et là, en fin de bouche, une fois qu’on l’a avalé, cela monte en puissance, c’est direct," estime Arnaud Lallement en dégustant le saké.

Le chef savoure ensuite sa création et la décrit pour nous : "On a quand même la fermeté du crustacé, mais aussi la rondeur, son iode : ce qui va bien avec la première impression en bouche du saké ; après, la sauce apporte de la chaleur, on est sur le saké dans la suite ; puis, on arrive sur l’amande sauvage avec l’abricot et cela rappelle le nez, l’acidité, c’est ce qui pousse le saké en fin de bouche," s'enthousiasme-t-il.