Londres déroule son tapis rouge

Le Festival du film de Londres a ouvert ses portes ce mercredi avec la projection du dernier long-métrage d’Armando Iannucci, “L'histoire personnelle de David Copperfield”, nouvelle adaptation à l'écran de la célèbre nouvelle de Charles Dickens.

Dev Patel, acteur de "Lion" et de "Slumdog Millionaire", incarne le rôle principal :

"C'est génial, c'est une histoire de famille vraiment universelle. Je trouve que c'est encore incroyablement spirituel, cela n'a rien perdu de son esprit. C'est un bel humour de comédie et c'est une sorte d'hymne à l'humanité plein d'espoir."

Le Canadien Armando Iannucci renchérit : "Les questions qui y sont abordées portent sur des thèmes modernes comme l'anxiété sociale, le statut social, les amitiés. 'Vais-je être découvert ?' ou bien 'Est-ce que je fais ce qu'il faut ?' Et des questions plus importantes comme la pauvreté, l'endettement et ce n'est qu'une question sociale, une simple question de gestion, de gestion de votre cheminement dans la vie, en fait."

78 pays sont cette année représentée au Festival pour 229 films en compétition. 40% de ces films ont été réalisés ou co-réalisés par des femmes.

Tricia Tuttle est d'ailleurs la directrice du Festival :

"Ce qui est formidable cette année, c'est que nous commençons avec un film britannique très fort, un film londonien très fort, ce qui est fantastique. C'est un film de classe mondiale, il va être diffusé dans le monde entier. Mais ce que nous voyons aussi, c'est une nouvelle génération de réalisateurs, qui en sont à leur premier ou deuxième long-métrages, et qui viennent avec des idées vraiment nouvelles. Donc, je pense que le cinéma britannique est vraiment en bonne posture."

Le Festival du film de Londres s'achèvera le 13 octobre prochain avec le dernier thriller mafieux de Martin Scorcese, "The Irishman".

Un casting de haut vol avec Robert de Niro et Al Pacino dans le rôle de dirigeants syndicaux corrompus et Harvey Keitel et Joe Pesci comme chefs mafieux.