PME : protégez votre propriété intellectuelle pour gagner plus !

C'est l'une des plus grandes craintes des entrepreneurs : qu'on leur vole leurs idées en les copiant. Et effectivement, la protection de votre propriété intellectuelle est essentielle pour le succès de votre entreprise quelle que soit sa taille.

En Roumanie, une PME installée à Bucarest a été capable grâce à l'aide de l'Union européenne, de conserver une longueur d'avance sur la concurrence en préservant ses actifs immatériels.

Spécialisée dans les technologies liées à l'Internet des objets, cette entreprise a placé la protection de sa propriété intellectuelle au cœur de son activité.

"En faisant breveter nos produits, on a été capable d'authentifier leur exclusivité sur le marché roumain," explique Razvan Ungurelu, responsable de projet chez SYSWIN Solutions. "Cela s'est traduit par une augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise car cela garantit à nos clients, leur qualité et leur caractère unique," souligne-t-il.

Développement international

La PME a notamment développé un système destiné à l'agriculture : il fournit des données en temps réel sur les conditions météo, l'approvisionnement en eau ou l'état du sol.

Désireuse d'exporter, l'entreprise a contacté le service d'assistance européen gratuit, dédié à la propriété intellectuelle appelé European IP Helpdesk.

"Ce service nous a aidés à nous développer au plan international, à comprendre des marchés à l'étranger et à nous y faire une place," décrit Razvan Ungurelu. "Et le plus important," ajoute-t-il, "c'est qu'il nous a accompagnés pour établir la valeur commerciale de notre produit SysAgria sur ces marchés."

"Non pas un coût, mais un investissement"

Les entreprises, et en particulier les plus petites, qui protègent leur propriété intellectuelle génèrent des revenus supérieurs à la moyenne de plus de 30%. Pourtant, seules 9% des PME dans l'Union européenne agissent pour la préserver.

Nous interrogeons le professeur Alexandru Marin, l'un des ambassadeurs du European IP Helpdesk en Roumanie, sur les raisons pour lesquelles si peu de PME se préoccupent sérieusement de leur propriété intellectuelle.

"Souvent, elles voient sa protection comme un coût et non comme un investissement" indique-t-il. _"Deuxièmement, concernant les biens immatériels, elles ne comprennent pas véritablement que l'obtention de brevets n'est pas la seule manière de les protéger, mais que le copyright ou la protection des marques, c'est aussi important," d_it-il.

Il poursuit en nous expliquant son rôle en tant qu'ambassadeur du service européen dédié à la propriété intellectuelle : "Notre rôle, c'est d'aider les PME à comprendre la valeur de la propriété intellectuelle et à monétiser leurs droits en la matière et si elles ont besoin de soutien par exemple pour les faire respecter, on peut les guider dans la bonne direction," précise-t-il.

La parole de l'expert

Le professeur Alexandru Marin est l'un des Ambassadeurs du European IP Helpdesk, un service gratuit qui soutient et conseille les PME européennes sur les méthodes pour sécuriser leur propriété intellectuelle.

Paul Hackett, euronews :

"En quoi est-ce important pour les entreprises, en particulier les plus petites, d'agir pour préserver leurs droits de propriété intellectuelle ?"

Alexandru Marin, ambassadeur du European IP Helpdesk :

"C'est important pour toutes les entreprises, toutes les organisations de gérer correctement leur propriété intellectuelle parce que cela leur garantit une hausse de qualité, d'intégrité, de compétitivité et cela leur assure une présence sur le marché."

Paul Hackett :

"Les entreprises qui protègent leur propriété intellectuelle sont-elles plus compétitives ?"

Alexandru Marin :

"En vous préoccupant de votre propriété intellectuelle, votre compétitivité s'accroît. Donc le lien entre protection de la propriété intellectuelle et compétitivité est direct. Je voudrais souligner autant que possible l'importance de la capitalisation et la nécessité de comprendre que cette protection ne représente pas uniquement un coût. Elle entraîne des coûts, mais il faut se rendre compte que cela va au-delà, c'est un investissement important."

Paul Hackett :

"Comment les entreprises désireuses de mieux protéger leur propriété intellectuelle peuvent-elles entrer en contact avec quelqu'un comme vous ?"

Alexandru Marin :

"Tout d'abord, il existe le service European IP Helpdesk. Ce service s'appuie sur un réseau d'ambassadeurs et je suis l'un d'entre eux. En Roumanie, nous sommes trois ambassadeurs qui se répartissent le travail sur les trois principales régions de notre pays. Et grâce à cela, nous pouvons être proches des entreprises et nous assurons la mission de fournir des services aux PME, en particulier pour approfondir leurs connaissances sur la protection de la propriété intellectuelle et la capitalisation."

Données-clés

Seules 9% de PME de l'UE protègent leur propriété intellectuelle alors que 40% des grandes entreprises le font. C'est parce que les PME n'ont pas toujours accès à l'expertise nécessaire ou qu'elles jugent cette protection trop coûteuse.

Le service European IP Helpdesk aide les entreprises à gérer et exploiter leur propriété intellectuelle. Il propose un soutien gratuit sur ces questions aux partenaires de projets de recherche financés par l'UE et aux PME européennes impliquées dans des accords de partenariat transnationaux.

De plus, trois services spécialisés dans la propriété intellectuelle soutiennent les PME européennes qui opèrent en Chine, en Asie du Sud-Est et en Amérique Latine.

