Alors que les membres du Parlement européen se réunissaient à Strasbourg pour la dernière session plénière avant les élections de juin, Euronews a demandé aux présidents des principaux groupes politiques de réfléchir aux hauts et aux bas des cinq derniers mandats.

Manfred Weber - Parti populaire européen (PPE)

Invité à évoquer le plus grand succès du mandat, le président du groupe PPE de centre-droit a souligné les conséquences de la pandémie de Covid-19.

« La plus grande réussite a certainement été de relancer le moteur économique européen après la crise du coronavirus. La Facilité pour la reprise et la résilience a certainement été la décision la plus importante de ce mandat », a-t-il expliqué, rappelant l'instrument de relance temporaire record de 723,8 milliards d'euros de l'UE.

Manfred Weber a également cité les mesures prises pour lutter contre le changement climatique parmi ses principaux points forts, malgré la récente réaction négative de son parti contre le Pacte vert.

Il n'est donc pas surprenant que le plus grand échec du Parlement, selon l'élu allemand, ait été sa décision de ne pas maintenir le processus dit des Spitzenkandidaten, selon lequel chaque parti présente un candidat principal pour présenter sa candidature à la présidence de la Commission européenne. Manfred Weber lui-même a été écarté par les dirigeants de l'UE dans sa candidature à la présidence de l'exécutif de l'UE en 2019, au profit d'Ursula von der Leyen alors qu'elle ne se présentait pas officiellement.

« Nous (le parlement) avons commis une grave erreur en ne soutenant pas l'idée des Spitzenkandidaten, l'idée d'avoir une Europe démocratique où les citoyens sauraient qui serait le candidat avant de se rendre aux élections », a-t-il expliqué, reprochant à ses partenaires de coalition de ne pas soutenir l'idée.

Iratxe García Pérez - Socialistes et Démocrates (S&D)

Pour la présidente des socialistes, le mandat est trop riche en succès pour en sélectionner un. « Cela a été une législature très intense, exceptionnelle et extraordinaire », a-t-elle répondu, citant le Brexit, la reprise post-pandémique et la réponse de l'UE à la guerre en Ukraine parmi les principales réalisations.

« Nous avons été en mesure de relever tous ces défis tout en maintenant (en nous concentrant sur) les priorités de l'Europe : promouvoir l'agenda vert, l'État de droit et toutes les politiques nécessaires pour maintenir le pilier social européen. »

Elle a également salué la première loi de l'UE visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes, approuvée mercredi, comme une réalisation capitale, malgré son absence de dispositions sur le viol après le rejet par les États membres.

Interrogé sur les points faibles du mandat, Iratxe García Pérez a dénoncé l'incapacité de l'UE à conclure la loi sur la restauration de la nature, le plan de l'UE visant à inverser la perte de biodiversité sur au moins 20 % des terres et des mers de l'UE d'ici la fin de la décennie. Le projet de loi est actuellement sur le point de s'effondrer car les États membres retirent leur soutien.

Philippe Lamberts - Les Verts

Le coprésident du groupe des Verts, qui a fait ses adieux à l'hémicycle mercredi après 15 ans en tant que député européen, a précisé à Euronews qu'il était très fier des réalisations du parlement dans l'élaboration du Pacte vert, qui, selon lui, étaient « les premières étapes de la transition de l'UE en essayant de remplir (...) notre part dans la réalisation des limites de la planète ».

« C'est loin d'être terminé, malgré ce que beaucoup disent », a-t-il ajouté, faisant clairement un clin d'œil aux groupes de droite du parlement.

Le premier des deux échecs du point de vue de Lamberts a été les nouvelles règles budgétaires, conçues pour revenir à des contrôles fiscaux plus stricts après des règles plus laxistes suite à la pandémie, qui ont été approuvées cette semaine. Il a décrit les nouvelles normes comme un « carcan fiscal » qui rendra le Pacte vert et le soutien à l'Ukraine « financièrement impossibles ».

Il a également rejeté le pacte sur l'asile et la migration, la refonte en profondeur de la politique migratoire et d'asile de l'UE, qui, selon lui, « ne résoudra rien ».

Nicola Procaccini - Conservateurs et réformistes européens (ECR)

Le coprésident du groupe de droite conservatrice-nationale CRE a salué la réponse du Parlement à l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme l'une des plus grandes réussites du mandat.

« À ce moment-là, l'Union européenne a compris le danger », a-t-il expliqué, saluant les paquest de sanctions contre la Russie et les dons sans précédent d'aide économique et militaire de l'Union.

Il a ajouté que si l'UE n'avait pas soutenu sans réserve le peuple ukrainien, l'UE aurait risqué de déclencher une série d'événements qui auraient pu « mettre le feu à l'ensemble de l'Europe ».

Pour Nicola Procaccini, élaborer le Pacte vert « sans interagir avec les personnes » qu'il touche a été la plus grande erreur du Parlement. Dans son manifeste adopté mardi, son groupe CRE s'est engagé à « renverser le Pacte vert ».

Marco Zanni - Identité et démocratie (ID)

Pour le groupe d'extrême droite, la plus grande victoire du mandat a été d'avoir inscrit ses priorités à l'ordre du jour du Parlement, alors qu'il s'agit d'un « groupe minoritaire », a déclaré son président à Euronews.

Marco Zanni a cité l'immigration, la « protection » des agriculteurs et une « approche plus pragmatique » du Pacte vert parmi les questions qu'il avait soulevées.

« _Bref, nous avons réussi à modifier l'ordre du jour du parlemen_t », a-t-il affirmé.

Il a souligné que les travaux du Parlement comportaient « de nombreux problèmes et échecs », mais a désigné le « cordon sanitaire » de longue date, le pare-feu conçu pour empêcher l'extrême droite d'exercer une quelconque influence, comme sa plus grande perte.

« Il est dommage que certains pensent encore que certains (partis) devraient être exclus simplement parce qu'ils ont des idées différentes », a-t-il expliqué.