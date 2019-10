Copenhill, une usine sportive dans la ville

Chausser les skis, dévaler les pentes à Copenhague, été comme hiver, c'est possible. Et dans un cadre surréaliste qui plus est. Architecte mondialement reconnu, Bjarke Ingels a choisi une zone industrielle pour implanter son dernier projet. Sa piste de ski, il est allé la nicher sur le toit d'un incinérateur, qu'il a lui même dessiné et inauguré en 2017. L'usine Amager Bakke, surnommée Copenhill, est un projet global à plus de 400 milllions d'euros.

Amager Bakke à son point le plus haut mesure plus de 100m. Vous avez à peu près 500 m de descente. C'est véritablement une montagne d'activité artificielle. Bjarke Ingels architecte du projet Amager Bakke

Destinée à accueillir 400.000 tonnes par an de déchets ménagers, dont l'incinération générera la vapeur nécessaire au chauffage et à l'eau chaude sanitaire de 120.000 foyers, Copenhill est une aubaine pour tous les amateurs de glisses. Le Danemark étant l'un des pays les plus plats au monde.