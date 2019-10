Panoramas du Mur de Berlin, il y a 30 ans

La vie était normale. Et je pense souvent à la normalité. Je me dis souvent : 'mais suis-je quelqu'un de mauvais puisque je n'ai pas remarqué le mur ?" On allait dans des restaurants près du mur, on s'amusait près du mur. J'avais un ami qui vivait dans une des rues voisines du mur. Et je me revois, en train de prendre un café chez lui, tourner la tête, voir le mur, et me retourner, et continuer comme si de rien n'était. Le mur, on finissait par ne plus le voir.