Kaïs Saïed largement élu président en Tunisie

Des milliers de Tunisiens ont célébré la victoire triomphale du candidat indépendant à la présidentielle, Kaïs Saïed.

Selon les sondages, le juriste de 61 ans devient le deuxième président du pays élu démocratiquement au suffrage universel. Il remporte largement la victoire avec plus de 70% des voix.

Surnommé "le robot", Saïed a fait campagne sur un message d'intégrité et d'anti-corruption.

_"Notre relation sera fondée sur la confiance et la responsabilité, nous devons accroître la confiance entre les dirigeants et ceux qu'ils gouvernent. Je travaillerai dans le cadre de la Constitution et dans le plein respect des principes de la Constitution." s'est-il exprimé. _

Sans parti et sans expérience du pouvoir, il s'était heurté au magnat des médias Nabil Karoui, homme d'affaires controversé qui faisait campagne depuis la prison après avoir été arrêté pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Libéré quatre jours avant le second tour, ce dernier nie toute accusation.

La Tunisie est le pays où le printemps arabe a débuté. Selon les observateurs, si la révolution a donné la démocratie à la Tunisie il y a huit ans, beaucoup pensent qu'elle n'a rien apporté de plus.

Les résultats officiels devraient être publiés plus tard dans la journée.