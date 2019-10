Un Tour de Corse Historique à rebondissements

La 19e édition du Tour de Corse Historique restera dans les annales.

Après 5 jours de compétition et de multiples changements de leader, c'est finalement François Foulon et Sébastien Mattei qui montent sur la plus haute marche du podium. Une première place qui s'est joué à une seule petite seconde. Du jamais-vu pour certains, exceptionnel pour d'autres. A bord de leur Ford Escort, les deux Français profitent de l'abandon de trois équipes tout au long du week-end pour s'adjuger leur premier Tour de Corse.

La force de ces épreuves historiques est de mélanger tous types de voitures de course, des années 50 à 90. En Corse, le circuit propose même deux compétitions parallèles : la vitesse pure donc et la régularité. Une épreuve remportée par Jean-Pierre Verneuil, Jérôme Scudier et leur R5 Alpine.