Le ras-le-bol des Libanais et une quatrième journée de contestation

Ce dimanche a marqué le quatrième jour d’un mouvement de contestation sans précédent au Liban. De Tripoli à Baalbeck en passant par Tyr, Saïda ou Beyrouth, des dizaines de milliers de Libanais sont descendues dans les rues pour réclamer le départ de leurs dirigeants qu’ils jugent inaptes et corrompus. Une classe politique accusée d’affairisme dans un pays aux infrastructures en déliquescence.

"Les Libanais n’ont plus les moyens. Il n'y a pas de bonnes écoles et une pénurie d'eau potable et d'électricité. Nos besoins essentiels ne sont pas satisfaits. Nous manquons de tout", dit un manifestant.

Ouvriers, universitaires, commerçants, étudiants, jeunes et moins jeunes de toutes les confessions ont maintenu la pression jour et nuit. Fait aussi rare que marquant, le mouvement de contestation a même gagné des fiefs des puissants mouvements chiites Hezbollah et Amal.

"Il y a une belle énergie. Quand je vois les sunnites, les chiites, les chrétiens et les druzes de toutes les régions du Liban, s'unir d'une seule main sans accorder d'importance à leurs différences, c'est une énergie vraie et unique", exprime un autre.

Ce lundi, expirera l'ultimatum lancé par le Saad Hariri. Il avait donné 72 heures à sa fragile coalition gouvernementale pour approuver son plan de réformes, laissant planer la menace d'une démission dans le cas contraire. Allié du Premier ministre, le parti chrétien des Forces Libanaises a, lui, déjà annoncé le renoncement de ses quatre ministres, une initiative accueillie dans la liesse par les manifestants.