Des capteurs à Paris pour mesurer en continu les émissions de CO2

Savoir plus précisément, et plus souvent, quels sont nos émissions de CO2, pour changer nos comportements, c'est le projet de la start up Origins.earth. Dans la région parisienne ces chercheurs vont installer une vingtaine de capteurs.

"Ce capteur-là est basé sur un petit module qui mesure en continu l'air passé sur une cellule, explique Olivier Laurent, chercheur, qui par absorption infrarouge permet de quantifier la concentration du CO2 dans l'atmosphère."

Les capteurs font le tri entre ce qui est émis par la nature et ce qui est généré par l'Homme.

Grâce aux données en continu, Paris pourra connaître plus rapidement l'impact ou non de certaines politiques publiques, et de pointer précisément les endroits les plus pollués.

"Aujourd'hui les villes ont des données mais elles sont relativement anciennes et surtout elles sont à base d'outils assez sommaires comme des tableurs Excel, explique le dirigeant de Origin.earth, Fouzi Benkhelifa. Donc l'idée c'est de passer à de la donnée scientifique, de la donnée qu'on puisse comparer d'un territoire à un autre."

Ce projet a pour objectif de changer aussi les comportements. Grâce à un indice publié tous les mois, les habitants pourront prendre conscience de leur propre impact, quand ils mettent le chauffage par exemple.

Les petits capteurs sont de nouveaux partenaires dans la chasse aux émissions de gaz à effet de serre.