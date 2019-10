En France, les intempéries causent la mort de trois personnes

En France, les inondations ont causé la mort de trois personnes.

Les intempéries qui ont sévi cette semaine ont été d'une grande violence. En France, les dégâts ont été nombreux. Des rues ont été recouvertes de boues, des voitures ont été déplacés par la simple force du courant.

Dans l'Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales, trois personnes sont décédées à cause des intempéries. Ce jeudi matin, près de 400 foyers restaient encore sans électricité dans l'Hérault et 300 dans le Gard.De nombreuses voies de chemin de fer ont également été endommagées, et le trafic des trains a dû être interrompu entre Montpellier et Toulouse et Montpellier et l'Espagne, au moins jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint le 4 novembre, a annoncé la SNCF.

En Catalogne comme en France, les pluies diluviennes n'ont pas épargné les habitants. L'Etat d'urgence a été décrété, cinq personnes sont toujours portées disparues. Les intempéries ont également sévi dans le nord-ouest de l'Italie, où les averses ont été importantes.