Nicolas Bedos signe une comédie drôle, romantique et mélancolique

La Belle époque est le nouveau film de Nicolas Bedos qui s'installe dans le paysage des cinéastes à suivre de près.

Le film a été présenté à Cannes en hors-compétition, fait rare pour une comédie...

L'histoire d'un homme que sa femme n'aime plus et qui pour la reconquérir va accepter de participer à une entreprise un peu folle : reconstituer le moment de leur rencontre, dans les années 70. Même si tout est factice, cela va bousculer toute sa vie, et sa relation à sa femme.

Dans le rôle titre, on retrouve une légende du cinéma français, près de 100 films en 50 de carrière, Daniel Auteuil, nous l'avons rencontré à l'occasion de la sortie du film : "La chance que j'ai, c'est que la nouvelle génération ait encore envie de travailler avec moi, et de participer à l'éclosion du talent de Nicolas Bedos, d'être dans ce film qui fait la révélation d'un auteur et d'un metteur en scène, du coup c'est quelque chose qui rejaillit sur moi"

La Belle époque parle de la vie et de l'amour, du temps qui passe et des sentiments qui s'émoussent... dans la grande tradition du cinéma italien des années 60 et 70...

"La comédie est le genre le plus difficile à réussir. Le genre idéal, c'est le genre que j'aimais quand j'étais jeune homme, je voyais les grandes comédies italiennes, c'est-à-dire celles où l'on riait et dans la seconde d'après, on pleurait, parce qu'il y avait de l'émotion; Et le film de Nicolas Bedos est dans cette veine-là" ajoute Daniel Auteuil.

Le film sort en France le 6 novembre.