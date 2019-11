En Australie, rallye annulé à cause des incendies

Des milliers de pompiers ont été déployés préventivement dans les Etats du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud . Mais ils ont été incapables d'empêcher plusieurs feux de brousse de percer le périmètre de confinement. Les habitants n'ayant pas été évacués se sont ainsi retrouvés pris au piège. A titre préventif, environ 600 écoles et de nombreux parcs nationaux ont été fermées.

Les incendies continuent de ravager le sud-est de l'Australie et menacent maintenant Sydney , la plus grande ville du pays. Ce mardi, ils se sont même intensifiés en raison de vents violents, de températures caniculaires et d'une végétation très sèche. Des conditions qui devraient encore s’aggraver dans les jours qui viennent.

