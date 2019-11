Euronews Soir: l'actualité du mardi 12 novembre 2019

#ESPAGNE : Après six mois d'impasse politique, surprise en Espagne. Le socialiste Pedro Sanchez finit par sceller un accord avec le parti anti-austérité Podemos, deux jours seulement après les législatives. La majorité absolue n'est pas encore atteinte, mais est-ce le début d'une sortie de crise ? On fait le point dans ce journal.

