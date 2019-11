Hong Kong au bord de l'effondrement ?

Hong Kong est une région semi-autonome dirigée sous le principe "Un pays, deux systèmes", et jouit à ce titre de libertés inconnues dans le reste de la Chine, et ce jusqu'en 2047.

Lundi, a été l'une des journées les plus violentes du mouvement pro-démocratie qui a débuté il y a 6 mois. Un jeune a été blessé par balles et la vidéo du tir qui a fait le tour des réseaux sociaux a poussé de nombreux habitants à descendre dans les rues exprimer leur colère.

Bataille rangée aux abord d'un campus universitaire de Hong Kong... Entre manifestants radicaux et forces de l'ordre aux abords de l'université chinoise et de l'école polytechnique, des scènes d'émeutes ce mardi matin...

