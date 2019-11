Les Pays-Bas abaissent la vitesse sur l'autoroute, pour lutter contre la pollution de l'air

Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a justifié cette mesure. "Personne n'aime faire ça, mais c'est pour le mieux. C'est pour éviter de futurs problèmes aux Pays-Bas, et pour éviter la perte inutiles d'emplois. Certains grands projets comme le renforcement de nos digues sont vraiment importants pour notre sécurité. On ne peut pas se passer d'eux, donc on doit avoir une loi d'urgence spéciale."

