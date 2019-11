Le champion Raymond Poulidor, légende du Tour de France, est mort à 83 ans

Même s'il a passé sa carrière à courir après le maillot jaune, l'air de rien, Raymond Poulidor est monté 8 fois sur le podium de la "Grande Boucle" entre 1962 et 1976 . Il incarnait également aux yeux des Français le champion courageux, tenace, "roi" de l'endurance. Il n'a quitté le circuit qu'après ses 40 ans, et il a ensuite gardé sa passion pour le cyclisme jusqu'au bout; il n'a pratiquement jamais raté un départ du Tour de France.

