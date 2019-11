Thierry Henry à l'Impact Montréal pour un nouveau départ

Licencié de l'AS Monaco en janvier dernier faute de résultats, Thierry Henry tente de rebondir dans le championnat nord-américain. Il est devenu, ce jeudi et pour au moins deux saisons, l'entraîneur de l'Impact Montréal . Un championnat qu'il connaît bien, pour avoir porté, entre 2010 et 2014 les couleurs des New York Red Bull .

