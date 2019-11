Après le fiasco Monaco, Henry se relance à Montréal

A post shared by @ thierryhenry on Nov 14, 2019 at 5:35pm PST

Nommé pour deux saisons, le septième entraîneur de la franchise a assuré avoir lui-même approché le club, fort de son envie de revenir sur les terrains. Le champion du monde 98 était "venu en 2011" pour un match amical avec les Red Bull de New York , où il a évolué entre 2010 et 2014.

A peine arrivé à Montréal, Thierry Henry a plaidé la patience avec l'Impact Montréal . "On ne construit pas un héritage en deux mois, voire un an. Il va falloir travailler dur, être patient... Mais on sait ce qu'on veut faire avec une certaine identité", a insisté l'ancien attaquant.

