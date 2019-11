Ce sont les versions robot des mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. Miraitowa et Someity ont été présentés à des centaines d'écoliers dans la capitale nippone. Les deux robots, conçus par Toyota, sont dotés d'articulations contrôlées à distance et réagissent aux expressions des personnes se trouvant face à eux.

