Migrants : vers des camps fermés en Grèce

Kostas Tsellos est l'envoyé spécial d'Euronews à Lesbos : "Les annonces du gouvernement sont accueillies ici avec un mélange de scepticisme et de soulagement. Mais avec les flux migratoires en provenance de Turquie qui ne cessent d'augmenter et le camp de Moria en alerte rouge, beaucoup pensent que des mesures d'urgence sont nécessaires".

A l'avenir, les demandeurs d'asile ne pourront plus se déplacer librement sur les îles et seront enfermés le temps de l'examen de leurs dossiers.

Athènes a décidé d'en finir avec les camps pour migrants surpeuplés et insalubres installés sur les îles de Lesbos, Samos et Chios.

