"Il s'agit de toutes les formes de campagnes, y compris celles qui sont faites pour influencer un vote, précise dans un tweet Vijaya Gadde, en charge des questions de législation, de politique, de confiance et de sécurité. Nous allons également interdire les publicités pour les candidats, les partis, et les organismes qui leurs sont affiliés."

