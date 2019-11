Athlétisme : Eliud Kipchoge et Dalilah Muhammad élus champions de l'année

Côté féminin, Dalilah Muhammad championne et recordwoman du monde du 400 mètres haies a été choisie. L'Américaine avait battu son propre record en l'améliorant de 4 centièmes lors du mondial de Doha. Une course réalisées en 52 secondes et 16 centièmes.

