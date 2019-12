Surf : sous le soleil d'Hawaii, Kelly Slater rayonne

Avec cette performance, il se rapproche encore un peu plus d'un 8e titre dans la catégorie "Pipeline" et d'une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 . Pour ce faire, il doit terminer l'année deux places devant John John Florence pour décrocher le dernier ticket qualificatif de l'équipe olympique des Etats-Unis .

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.