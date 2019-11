Changement climatique : les glaciers des Pyrénées les plus exposés

A post shared by Stéphane 🍅 (@super.tomate31) on Oct 1, 2019 at 10:20pm PDT

View this post on Instagram

"Il est très probable que ce glacier dans 20 ans ne soit plus qu'une forme de glace résiduelle, très protégée dans la partie supérieure, car elle est moins exposée aux radiations. Il y aura une plus grande accumulation de neige au sommet, mais il sera difficile de dire que c’est un glacier. C’est l’avenir de pratiquement tous les glaciers qui restent dans les Pyrénées".

Voici le glacier du Mont-perdu, dans les Pyrénées. Le plus méridional des glaciers européens, et peut-être le plus exposé de tous au changement climatique.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.