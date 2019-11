En Belgique, 10 000 personnes marchent contre les violences faites aux femmes

"Les chaussures rouges représentent les femmes assassinées par un homme, donc les victimes de féminicide. Et en Belgique, depuis qu'on compte les féminicides, on avoisine les 100, depuis trois ans", a expliqué Julie Wauters, membre de Mirabal, l'association organisatrice de la marche.

Manifestantes et manifestants exigent une véritable action nationale de prévention, davantage de moyens pour les associations, et un meilleur accompagnement des victimes par les différentes institutions, notamment la police.

L'un après l'autre, les noms des 22 victimes de féminicides cette année en Belgique ont été énumérés pas les militantes féministes. Après les marches françaises et italiennes samedi, plus de 10 000 belges ont défilé dans les rues de Bruxelles ce dimanche, contre les violences faites aux femmes.

