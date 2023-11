Violences faites aux femmes : réunion des 27 à Pampelune sur le consentement

Par Euronews

Les ministres de l'égalité de l'UE ont tenté de s'entendre sur la définition du consentement dans le cadre des négociations sur la future directive relative à la violence à l'égard des femmes.

PUBLICITÉ

La réunion informelle de Pampelune faisait partie de la phase finale des négociations sur la formulation du texte européen qui établirait que toute pénétration sans consentement est un viol.

Ana Redondo est ministre espagnole de l'Egalité des chances : "la violence à l'égard des femmes est l'une des violations des droits de l'homme les plus graves et les plus courantes dans notre société. La violence sexuelle, la traite des femmes. La violence entre partenaires intimes, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, entre autres, sont autant de manifestations de la violence à l'égard des femmes, simplement parce qu'elles sont des femmes."

Un message également porté auprès des décideurs de l'UE par une manifestation contre les violence domestique qui s'est déroulée vendredi à Bruxelles. Des rassemblements similaires sont prévues dans le monde entier ce samedi.