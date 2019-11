Les taux de concentration de gaz à effet de serre ont explosé en 2018

S'est opéré ces trente dernières années un glissement du spectre des pays proportionnellement les plus pollueurs des grands ensembles comme l'Europe et les Etats-Unis vers les pays non membres de l'OCDE.

On parle donc bien ici de la concentration de particules, dont certaines peuvent rester dans l'air plus d'une centaine d'années.

La concentration des gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère a atteint un nouveau record pour l'année 2018. L'Organisation Météorologique mondiale , à une semaine de la COP25 de Madrid, prévient que malgré les engagements pris par les signataires de l'Accord de Paris, les taux de CO2, de méthane et de NO2 ont augmenté plus fortement que la moyenne annuelle de la dernière décennie.

