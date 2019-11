Liban : des partisans du Hezbollah attaquent des manifestants antigouvernementaux

Ces hommes ont lancé des insultes à l'adresse des protestataires et scandé des slogans à la gloire des chefs du Hezbollah et d' Amal , un autre mouvement chiite libanais.

Plus d'un mois de contestation et au Liban la tension monte d'un cran. Ce dimanche dans la soirée des partisans du mouvement chiite Hezbollah ont attaqué des manifestants antigouvernementaux occupant l'une des principales artères de Beyrouth .

