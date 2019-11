Assassinat de Daphne Caruana : le Premier ministre maltais sous pression

Keith Schembri et Konrad Mizzi étaient soupçonnés par la journaliste assassinée d'avoir reçu des pots-de-vin à travers leurs sociétés panaméennes. Daphne Caruana enquêtait sur le volet maltais des Panama Papers. La semaine dernière, la police a arrêté un homme d'affaires, Yorgen Fenech, propriétaire d'une société à Dubaï, 17 Black. Keith Shembri et Konrad Mizzi avaient reçu plusieurs milliers d'euros par jour de 17 black.

